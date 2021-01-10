Batuhan Karacakaya Survivor 2021 kadrosunda! Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 yarışmasının yeni sezonunda boy gösterecek olan Batuhan Karacakaya yaşı, mesleği, oynadığı diziler gibi hayatına dair birçok konuda izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Sporla olan ilgisi fiziğine yansıyan ünlü oyuncunun Survivor parkurlarında göstereceği performans merak ediliyor. Peki, Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Ziyagil ailesinin küçük oğlu Bülent'e hayat veren ve oyunculuk hayatının zirvesini küçük yaşta yaşaya ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.