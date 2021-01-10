Hanzade Ofluoğlu kimdir? İşte 2021 Survivor Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu'nun yaşı ve hayatı hakkında bilgiler

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu gönüllüler takımında bu sezon mücadele eden isimlerden biri olacak. Yaşı, mesleği, memleketi gibi detaylarla programda yer alan yarışmacılar izleyenlerin gündemine gelmeye devam ederken dikkat çeken yarışmacılardan Hanzade Ofluoğlu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu; Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun ile adını duyurmuş ardından ise Acun Medya'da birçok yapımda sunuculuk görevini üstlenmiştir…