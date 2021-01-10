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54. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölüm ile canlı yayın izle

yeni bölüm canlı izle... Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai, 54. yeni bölümü ile şimdi ekranlarında! Hercai yeni bölümde, Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Hercai 54. yeni bölüm izle ekranı haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:45 Son Güncelleme: 10.1.2021 19:49 ABONE OL
Hercai 54. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölüm ATV ile canlı yayın izle

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai, 54. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! 53. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Hercai yeni bölümde, Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ ATV CANLI YAYIN İZLE | HERCAİ 54. YENİ BÖLÜM İZLE

Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmeyi düşünenler, ATV canlı yayın izle ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hemen aşağıda yer alan ATV canlı yayın izle paneli aracılığıyla Hercai yeni bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır.

Hercai'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Hercai 54. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölüm ATV ile canlı yayın izle
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