Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Hercai 54.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde Miran annesinin yaşadığını öğrenir!

Hercai 54.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde Miran annesinin yaşadığını öğrenir!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 54.bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma günleri ekrana gelen dizi artık Pazar günleri yayınlanacak. Hercai yeni bölümde; Miran annesinin yaşadığını öğrenecek ve bir şok daha yaşayacak. Dilşah’ı karşısında gören Hazar ise şoka girecek ve onu alıp köye götürecek ancak Zehra ortalığı karıştıracak. İşte fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 10.1.2021 14:00 ABONE OL
Hercai 54.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde Miran annesinin yaşadığını öğrenir!

ATV ekranlarına Cuma akşamları gelen dizi Hercai yeni bölümleri ile artık Pazar akşamları ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde; Miran'ın annesi Dilşah'ın ölmediği ortaya çıkacak ve herkes onun yaşadığını öğrenecek. Konakta işler karışacak. Öte yandan Reyyan ise yaşanan olaylara sessiz kalmayacak. Peki; Hercai yeni bölümde neler olacak? İşte Hercai 54.bölüm fragman ve detaylar!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Hercai 54. Bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı Hercai 54. Bölüm fragman | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai 54.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde Miran annesinin yaşadığını öğrenir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA