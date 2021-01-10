İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yerini İlayda Şeker yaşı, mesleği gibi birçok konuda araştırma konusu haline gelirken programın tanıtımda "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker nereli? İşte detaylar…
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
1994 Doğumlu Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, Sakarya'da üniversite eğitimini almasının ardından İstanbul'da dedesinin yanına taşınmış şuan herhangi yerde çalışmamaktadır…
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."