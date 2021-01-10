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kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yeni sezonuna merhaba diyecek olan Survivor 2021 yarışmasının gönüllüler takımında yer alan yaşı, hayatı, mesleği gibi detaylarla merak konusu haline geliyor. 12 kişiden oluşan kadroda yer alacak olan Survivor yarışmacısı 18 yaşına kadar Nevşehir Ürgüp’te ikamet etmiştir. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:16 Son Güncelleme: 10.1.2021 17:17 ABONE OL
İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yerini İlayda Şeker yaşı, mesleği gibi birçok konuda araştırma konusu haline gelirken programın tanıtımda "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker nereli? İşte detaylar…

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

1994 Doğumlu Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, Sakarya'da üniversite eğitimini almasının ardından İstanbul'da dedesinin yanına taşınmış şuan herhangi yerde çalışmamaktadır…

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

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İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?
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