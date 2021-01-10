Milli tenisçi Melis Sezer Survivor 2021 kadrosunda1 Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 kadrosu açıklandı! Yarışma için geri sayım önümüzdeki haftalarda sona erecek. Bu nedenle de Survivor yarışmacıları ve gerçek hayattaki meslekleri, kişisel özellikleri merak ediliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan ünlü bir isim de Melis Sezer... Melis Sezer, 1993 İzmir doğumlu ve genç yaşlarından itibaren tenis sporu ile ilgileniyor. Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına katılmaya hak kazanan ilk Türk Tenişçi Melis Sezer hakkında merak edilen bilgiler bu başlık altında yer almaktadır.
MELİS SEZER'DEN SURVİVOR AÇIKLAMASI! MELİS SEZER KİMDİR?
Milli tenisçi Melis Sezer, bir süre Enka'da forma giydi. Sezer, aha önce Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer, Survivor'da iddialı olacağını açıkladı.
'BUGÜNE KADAR KORTLARDA BİRÇOK İLKE İMZA ATTIM ŞİMDİ KENDİMİ SURVİVOR'DA GÖSTERME ZAMANI'
Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.
Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.