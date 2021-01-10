Menajerimi Ara 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Menajerimi Ara 21. yeni bölüm fragman detayları…





Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.