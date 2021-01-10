Menajerimi Ara 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Menajerimi Ara 21. yeni bölüm fragman detayları…

Star TV kanalında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi 20. Son bölümüyle dün ekranlardaki yerini aldı. Televizyon gösteriminin sona ermesiyle birlikte Menajerimi Ara 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da yeni bölümle ilgili detayları öğrenmek isteyen diziseverlerce araştırılmaya başladı.
Menajerimi Ara 21. Yeni bölüm fragmanı ile son bölüm özet detayları şöyle;
Menajerimi Ara dizisi 21. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…
Kıraç'ın, Dicle'nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans'ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren'le yüzleşen Kıraç'ın tek sınavı ailesi değildir. Serkan'ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç'ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle bir yandan babası Kıraç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer.
Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.