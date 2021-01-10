Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Ramo 28. yeni bölüm fragman detayları

RAMO 27. SON BÖLÜM ÖZETİ



Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur.

Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.