Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Ramo 28. yeni bölüm fragman detayları

Show TV kanalının takip edilen dizisi Ramo 27. son bölümüyle ekranlardaki yerini alması sonrasında diziseverler tarafından Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırma yapılmaya başlandı.
RAMO 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo 28. yeni bölüm fragmanı ve 27. son bölüm özeti ile ilgili tüm bilgiler şöyle…
Ramo 28. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak izleyebilirsiniz...
Ramo 28. Bölüm fragmanı yayınlandı | Video
RAMO 27. SON BÖLÜM ÖZETİ
Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık.
Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur.
Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.