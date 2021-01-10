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28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ile detayları

’de yayınlanan dizisi 27 son bölümüyle bugün izleyenlerinin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyonlardaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte yeni bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. ve son bölüm özet detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:48 Son Güncelleme: 10.1.2021 17:48 ABONE OL
Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Ramo 28. yeni bölüm fragman detayları

Show TV kanalının takip edilen dizisi Ramo 27. son bölümüyle ekranlardaki yerini alması sonrasında diziseverler tarafından Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırma yapılmaya başlandı.

RAMO 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 28. yeni bölüm fragmanı ve 27. son bölüm özeti ile ilgili tüm bilgiler şöyle…

Ramo 28. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak izleyebilirsiniz...

Ramo 28. Bölüm fragmanı yayınlandı | Video

RAMO 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur.

Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

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Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Ramo 28. yeni bölüm fragman detayları
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