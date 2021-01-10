Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ocak Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 kanalının Acun Ilıcalı yapımcılığında her yıl gerçekleşen yarışma programı Survivor 2021'nin yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Pek çok ünlü ismin de araların olduğu yarışmacılar dokunulmazlığı kazanarak yarışmanın ilk bölümlerinde elenme tehlikesi yaşamamak için kıran kırana mücadele verdi. Yarışmayı takip edenler dokunulmazlık kazanan takımı öğrenmek adına Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında ünlüler ve gönüller arasındaki mücadelenin detayları ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını ve Survivor 2021 ilk eleme adayının kim olduğuna ilişkin detaylar şöyle;