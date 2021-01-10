Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ocak Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 kanalının Acun Ilıcalı yapımcılığında her yıl gerçekleşen yarışma programı Survivor 2021'nin yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Pek çok ünlü ismin de araların olduğu yarışmacılar dokunulmazlığı kazanarak yarışmanın ilk bölümlerinde elenme tehlikesi yaşamamak için kıran kırana mücadele verdi. Yarışmayı takip edenler dokunulmazlık kazanan takımı öğrenmek adına Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor.
10 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında ünlüler ve gönüller arasındaki mücadelenin detayları ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını ve Survivor 2021 ilk eleme adayının kim olduğuna ilişkin detaylar şöyle;
Survivor 2021'in 10 Ocak günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele kıran kırana başladı. Özel olarak hazırlanan parkurda birbirleriyle kıyasıya yarışan Survivor 2021 yarışmacıları arasında çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu oynandı.
Araların milli sporcularında yer aldığı her iki takımda da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda oldukça yüksek seviyede mücadele gösterdi ancak oynanan çekişmeli dokunulmazlık oyununda puan üstünlüğünü kaybetmeyen ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından eleme adayı seçilen ilk isim belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz..