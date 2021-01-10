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dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ocak Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

ekranlarının uzun soluklu yarışma programı son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki dokunulmazlık oyununa sahne oldu. 2020 MasterChef’in ardından ara vermeden başlayan yarışmada Komedyen Hayrettin, Cemal Hünal, Öykü Çelik gibi ünlü isimler de yer alıyor. Bugünkü bölümde dokunulmazlık oyununda başarılı olan takımı merak eden izleyiciler Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 10 Ocak Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu? sorusu cevabı ve diğer tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.1.2021 23:02 Son Güncelleme: 10.1.2021 23:03 ABONE OL
Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ocak Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 kanalının Acun Ilıcalı yapımcılığında her yıl gerçekleşen yarışma programı Survivor 2021'nin yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Pek çok ünlü ismin de araların olduğu yarışmacılar dokunulmazlığı kazanarak yarışmanın ilk bölümlerinde elenme tehlikesi yaşamamak için kıran kırana mücadele verdi. Yarışmayı takip edenler dokunulmazlık kazanan takımı öğrenmek adına Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında ünlüler ve gönüller arasındaki mücadelenin detayları ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını ve Survivor 2021 ilk eleme adayının kim olduğuna ilişkin detaylar şöyle;

Survivor 2021'in 10 Ocak günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele kıran kırana başladı. Özel olarak hazırlanan parkurda birbirleriyle kıyasıya yarışan Survivor 2021 yarışmacıları arasında çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

Araların milli sporcularında yer aldığı her iki takımda da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda oldukça yüksek seviyede mücadele gösterdi ancak oynanan çekişmeli dokunulmazlık oyununda puan üstünlüğünü kaybetmeyen ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVIVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından eleme adayı seçilen ilk isim belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz..



SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

  • Barış Özbek
  • Batuhan Karacakaya
  • Cemal Hünal
  • Çağrı Atakan
  • Hayrettin Karaoğuz
  • İlayda Şeker
  • İsmail Balaban

  • Melis Sezer
  • Merve Aydın
  • Meryem Kasap
  • Öykü Çelik



SURVIVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Ayşe Yüksel
  • Emin Günenç
  • Hanzade Ofluoğlu
  • Sancakay Ilım Morgül
  • Sena Özdemir
  • Steven Salam
  • Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
  • Uğurtan Dora
  • Yiğit Poyraz
  • Yunus Emre Karabacak

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Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ocak Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?
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