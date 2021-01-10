2021 Survivor'da ilk ada konseyi! 9 Ocak Survivor'da Gönüllüler takımından Ünlüler'e hangi yarışmacı geçti?

Ekranların uzun soluklu programı Survivor 2021, ilk bölümü ile yayınlandı. 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor'da, ilk ada konseyi heyecanı da yaşandı. Ada konseyinde, Gönüllüler takımından Ünlüler takımına bir yarışmacı geçti. Zira, Gönüllüler takımı, Ünlüler takımından iki yarışmacı daha fazla yarışıyordu. Bunu dengelemek adına bir oylama yapıldı ve bir yarışmacı karşı takıma geçti.
Survivor 2021'de yarışmacılar, gün içinde oynanan iki oyun sonrasında ada konseyinde toplandı. Konseyde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Ve bu oylama açık olarak yapıldı. Yarışmacılar, oturdukları yerden Ünlüler takımına hangi yarışmacının geçmesi gerektiğini sebebiyle söyledi.
Gönüllüler takımında söz alan altı yarışmacı İlayda Şeker'in adını söyledi. Bundan dolayı Gönüllüler takımından İlayda, Ünlüler takımına geçti.
ADA KONSEYİ SONRASINDA ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU NASIL OLDU?
Gönüllüler takımı; Aleyna, Ayşe, Emin, Hanzade, Sancakay, Sena, Steven, Sultan Reşat, Uğurtan, Yiğit ve Yunus Emre
Ünlüler takımı; Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Çağrı Atakan, Hayrettin, İsmail Balaban, Melis Sezer, Merve Aydın, Meryem Kasap, Öykü Çelik ve İlayda