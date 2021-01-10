Dün akşam Survivor'da ilk ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım...

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 ilk bölümde parkurda yapılan ilk ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununda karşılaştı. Bu oyun için takımlar üç erkek üç kadın oyuncu belirledi. Bu oyunda erkeklerin karşılaşmasında kazanan Gönüllüler oldu. Kadınların karşılaşmasında kazanan Ünlüler oldu. Bu sonuç sonrasında iki takımdan birer yarışmacı atıcı olarak seçildi. Dokuz küpü ile deviren takım Gönüllüler oldu ve avantajı kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüleri ilk günde çok zorlu bir mücadele bekliyordu. Yapımı üç hafta süren parkurda kıyasıya ödül oyunu mücadelesi verildi. Ödül oyununda uzun ve zorlu parkur sonunda dokuz küpü ilk deviren takımına sayı kazandırdı. Ve on olan takım oyunu kazanacaktı. Bu oyunda Gönüllüler çok iyi başladı ve oyunu 7-1'e kadar getirdi. Bu skordan sonra Ünlüler takımı biraz toparlanır gibi oldu ve farklı kapatmaya başladı. Karşılıklı alınan oyunlar sonrasında skor Gönüllüler 9 – Ünlüler 7 oldu. Poyraz ile Barış'ın karşılaştığı bu etapta ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.