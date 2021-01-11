Komedi türündeki Beceriksiz Katil filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Begüm Öner, Fatih Al ve Ümit Erdim gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener'in dostlukları dillere destan hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki Beceriksiz Katil filmi konusu ne? Beceriksiz Katil filmi oyuncuları kimler?

BECERİKSİZ KATİL FİLMİ KONUSU NE?

Mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener'in dostlukları dillere destandır. Fakat bunca zaman şans hiç yüzlerine gülmemiştir. Sarı, erken yaşta ailesini kaybetmiş, zar zor bir üniversite bitirmiş hemen sonra iki aydır tanıdığı ve hayatımın aşkı dediği biriyle evlenmiştir. Evlendikten hemen sonra gelin, düğünde takılan takılar ve o güne kadar birikmiş ne var ne yoksa sırra kadem basmıştır. Şener ise sadece uzmanlık alanı olan "borç batağından çıkma" konusunda her zaman olduğu gibi arkadaşına tam destek göstermiştir.

Borçlarından kurtulmak için Şener, Sarı'ya kumar oynamayı teklif etmiştir. Şener için kumar bir yaşam biçimidir. Sarı ise kumar işine başta çok karşı çıksa da bu sefer direnememiştir. Başta her şey şaşırılacak derecede güzel gider. Fakat bu durum uzun sürmez. Kendilerini iyice kaptırıp kasadan borç para almaya başlamışlardır. Borçlandıkları adamların ne kadar acımasız mafya üyeleri olduğunu ise sabahın ilk ışıklarında yedikleri dayaktan öğrenmişlerdir. Mafyanın bizim bitirimlere bir teklifi vardır. Fakat bu teklif öyle hemen kabul edilecek cinsten değildir.

BECERİKSİZ KATİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Begüm Öner

Fatih Al

Ümit Erdim

Eser Eyüboğlu