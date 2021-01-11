BİP mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? BİP nasıl indirilir, güvenli mi?

BİP mesajlaşma uygulaması kimin sorusu, bu haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Whatsapp gizlilik sözleşmesi sonrası çok sayıda kullanıcı, alternatif uygulama arayışına girdi. Uçtan uca şifrelemenin devam ettiğini, ancak işletme hesaplarından mesaj verilerinin toplanarak Facebook ile paylaşılacağını duyurmasına rağmen Whatsapp'a tepkiler büyüyor. Alternatif uygulamalar arasında BİP mesajlaşma uygulaması da yer alıyor. BİP mesajlaşma uygulaması kimin ve güvenli mi? Bu başlık altında, BİP mesajlaşma uygulaması hakkında merak edilenler yer almaktadır.

BİP UYGULAMASI: YERLİ VE GÜVENLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI

Bip uygulaması, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve her şeyiyle Türkiye'ye ait bir uygulamadır. BiP, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.