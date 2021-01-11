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mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? BİP nasıl indirilir, güvenli mi?

sözleşmesi, dünyanın birçok ülkesinde kullanıcıların onayına sunulduktan sonra mesajlaşma devi çok sayıda kullanıcı kaybetti. 'de de kullanıcılar, bu gizlilik güncellemesi sonrası Whatsapp'a alternatif uygulamalar aramaya başladı. Bu uygulamalar arasında, mesajlaşma uygulaması da yer alıyor. Uygulama hakkında bilgi edinmek isteyenler, "BİP mesajlaşma uygulaması kimin" sorusunun yanıtını araştırıyor. BİP, Turkcell tarafından geliştirilen bir uygulama. Peki, BİP nasıl indirilir, güvenli mi ve ücretli mi? İşte, uygulama hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:50 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:50 ABONE OL
BİP mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? BİP nasıl indirilir, güvenli mi?

BİP mesajlaşma uygulaması kimin sorusu, bu haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Whatsapp gizlilik sözleşmesi sonrası çok sayıda kullanıcı, alternatif uygulama arayışına girdi. Uçtan uca şifrelemenin devam ettiğini, ancak işletme hesaplarından mesaj verilerinin toplanarak Facebook ile paylaşılacağını duyurmasına rağmen Whatsapp'a tepkiler büyüyor. Alternatif uygulamalar arasında BİP mesajlaşma uygulaması da yer alıyor. BİP mesajlaşma uygulaması kimin ve güvenli mi? Bu başlık altında, BİP mesajlaşma uygulaması hakkında merak edilenler yer almaktadır.

BİP UYGULAMASI: YERLİ VE GÜVENLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI

Bip uygulaması, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve her şeyiyle Türkiye'ye ait bir uygulamadır. BiP, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

BiP uygulaması şunları sunuyor:

* BiP'le 10 kişiye kadar görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

* BiP'le mesajlarınızın okunduktan sonra belirlediğiniz sürede silinmesini sağlayabilirsiniz.

* 100+ Dilde Anlık Çeviri ve Mesajlaşma

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BİP mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? BİP nasıl indirilir, güvenli mi?
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