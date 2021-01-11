Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Survivor 2021 sezonuda "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası!

Cemal Hünal Survivor 2021 sezonunda ilk haftadan yaşadığı rahatsızlık sebebiyle izleyenlerin gündemine gelmişti. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün fragmanında Acun Ilıcalı'nın "yarışmaya devam edememe ihtimalin var" dediği ismin ünlü oyuncu olduğu iddia edilirken yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu gözlerden kaçmadı. Peki, Survivor 2021 Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal Survivor'dan ayrılacak mı? İşte detaylar…
CEMAL HÜNAL SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?
Yeni sezonda ekranlardaki yerini alan Survivor 2021 sezonu hız kesmeden devam ederken yarışmada ünlüler takımında boy gösteren iddialı isim Cemal Hünal yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Ünlü oyuncunun diskalifiye edildiği konuşuluyor…
SURVIVOR YARIŞMASINDA BÜYÜK ŞOK!
"Köpekbalıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada… Tam bana göre!" iddiasıyla yarışmada boy gösteren ünlü oyuncu geçirdiği sağlık problemi ile yarışmaya devam edemeyecek.
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Video
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.