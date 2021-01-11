Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Survivor 2021 sezonuda "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası!

SURVIVOR YARIŞMASINDA BÜYÜK ŞOK!

"Köpekbalıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada… Tam bana göre!" iddiasıyla yarışmada boy gösteren ünlü oyuncu geçirdiği sağlık problemi ile yarışmaya devam edemeyecek.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.