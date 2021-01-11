Cemil Büyükdöğerli, Maraşlı dizisinde canlandıracağı İlhan karakteriyle ön plana çıkıyor. Son zamanların gündeme gelen oyuncularından Cemil'in daha önce rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ününe ün katmıştı. 24 Aralık 1980 İstanbul doğumlu olan Cemil Büyükdöğerli kimdir? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir?
ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da İlhan karakterini canlandıracak olan Cemil Büyükdöğerli hayatına dair detaylar şöyle;
1999 yılında Gazi Anadolu Lisesi bitirdi. 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro ana sanat dalı oyunculuk bölümü'nü kazanmıştır. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.
İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof.Dr.Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, daha sonra Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde "Atakan" rolünü canlandırdı. Cemil Büyükdöğerli ayrıca önce Tamay Kılıç, sonrasında Defne Joy ile birlikte tv8'de Bir İş İçin Lazım adlı yarışmayı sundu.
Maraşlı 2021
Bir Gün Bir Çocuk : Sinan Sertel - 2017
Bana Sevmeyi Anlat : Onur - 2016
Muhteşem Yüzyıl : Taylan Biraderler - 2014
Arka Sokaklar (dizi) : Orhan Oğuz - 2014
Karadayı (dizi) : Uluç Bayraktar - 2014
Çıplak Gerçek : Ümit Ünal - 2012
Kavak Yelleri (dizi) : Jale İncekol - 2008
Kısmetim Otel : Hakan Algül - 2007
Dikkat Şahan Çıkabilir : Alper Mestçi - 2005