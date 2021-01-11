Cemil Büyükdöğerli kimdir? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında, nereli?

CEMİL BÜYÜKDÖĞERLİ HAYATI!

1999 yılında Gazi Anadolu Lisesi bitirdi. 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro ana sanat dalı oyunculuk bölümü'nü kazanmıştır. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.

İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof.Dr.Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, daha sonra Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde "Atakan" rolünü canlandırdı. Cemil Büyükdöğerli ayrıca önce Tamay Kılıç, sonrasında Defne Joy ile birlikte tv8'de Bir İş İçin Lazım adlı yarışmayı sundu.

ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

Maraşlı 2021

Bir Gün Bir Çocuk : Sinan Sertel - 2017

Bana Sevmeyi Anlat : Onur - 2016

Muhteşem Yüzyıl : Taylan Biraderler - 2014

Arka Sokaklar (dizi) : Orhan Oğuz - 2014

Karadayı (dizi) : Uluç Bayraktar - 2014

Çıplak Gerçek : Ümit Ünal - 2012

Kavak Yelleri (dizi) : Jale İncekol - 2008

Kısmetim Otel : Hakan Algül - 2007

Dikkat Şahan Çıkabilir : Alper Mestçi - 2005