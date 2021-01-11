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kimdir? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran , nereli?

ATV’nin merakla beklenen dizisi Maraşlı, bu akşam başlıyor. Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin oyuncuları ve konusu oldukça merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerden birisi de şüphesiz oluyor. Yapımda ilhan karakterini canlandıran Cemil’in hayatı, yaşı, dizileri hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki ? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran , nereli?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:34 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:36 ABONE OL
Cemil Büyükdöğerli kimdir? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında, nereli?

Cemil Büyükdöğerli, Maraşlı dizisinde canlandıracağı İlhan karakteriyle ön plana çıkıyor. Son zamanların gündeme gelen oyuncularından Cemil'in daha önce rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ününe ün katmıştı. 24 Aralık 1980 İstanbul doğumlu olan Cemil Büyükdöğerli kimdir? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir?

CEMİL BÜYÜKDÖĞERLİ KİMDİR?

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da İlhan karakterini canlandıracak olan Cemil Büyükdöğerli hayatına dair detaylar şöyle;

CEMİL BÜYÜKDÖĞERLİ HAYATI!

1999 yılında Gazi Anadolu Lisesi bitirdi. 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro ana sanat dalı oyunculuk bölümü'nü kazanmıştır. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.

İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof.Dr.Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, daha sonra Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde "Atakan" rolünü canlandırdı. Cemil Büyükdöğerli ayrıca önce Tamay Kılıç, sonrasında Defne Joy ile birlikte tv8'de Bir İş İçin Lazım adlı yarışmayı sundu.

ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

Maraşlı 2021

Bir Gün Bir Çocuk : Sinan Sertel - 2017

Bana Sevmeyi Anlat : Onur - 2016

Muhteşem Yüzyıl : Taylan Biraderler - 2014

Arka Sokaklar (dizi) : Orhan Oğuz - 2014

Karadayı (dizi) : Uluç Bayraktar - 2014

Çıplak Gerçek : Ümit Ünal - 2012

Kavak Yelleri (dizi) : Jale İncekol - 2008

Kısmetim Otel : Hakan Algül - 2007

Dikkat Şahan Çıkabilir : Alper Mestçi - 2005

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Cemil Büyükdöğerli kimdir? Maraşlı dizisinde İlhan karakterini canlandıran Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında, nereli?
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