Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmin üçüncü serisinde ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefi haline geliyor. Fantastik ve macera türünde izleyiciden tam not alan filmin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. Peki ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:49 ABONE OL
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson gibi ünlü oyuncuların rol aldığı yapımın üçüncü serisi yine sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves üstlendiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NE?

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca'nın kız kardeşi Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin'in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves'dur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA