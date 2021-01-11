Beyazperdenin ardından Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson gibi ünlü oyuncuların rol aldığı yapımın üçüncü serisi yine sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves üstlendiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NE?

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca'nın kız kardeşi Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin'in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves'dur.