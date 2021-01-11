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Maraşlı 1. bölüm izle! ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile ekranlara geliyor!

Bu akşam ATV ekranlarına ilk bölüm ile gelecek olan Maraşlı 1.bölüm izleme linki, medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide Maraşlı’nın Mahur Türel’in hayatını kurtarması ile kendi hayatının bir daha geri çevrilmeyeceği izleyicilerin beğenisine sunulacak. ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü izle! !

Giriş Tarihi: 11.1.2021 20:38 ABONE OL
Maraşlı 1. bölüm izle! ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile ekranlara geliyor!

Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın ilginç ve sürükleyici hikayesinin anlatıldığı Maraşlı 1.bölüm izleme linki sorgulanıyor. ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen dizi ilk bölüm ile izleyici karşısına çıktı. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile ekranlara geliyor! Maraşlı 1. bölüm izle!

MARAŞLI 1.BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmekte olup ilk bölüm ile ATV ekranlarına geliyor…

MARAŞLI 1.BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

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Maraşlı 1. bölüm izle! ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile ekranlara geliyor!
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