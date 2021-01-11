Maraşlı (Aziz Türel) Kerem Atabeyoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Atabeyoğlu hangi dizilerde oynadı?

Maraşlı dizisinde Mahur'un babası olan sevgi dolu ancak otoriter bir babaya hayat verecek olan başarılı oyuncu Kerem Atabeyoğlu Aziz Türel ismiyle ekranlara geliyor. Sürükleyici senaryosu ile ekranlardaki yerini alacak olan Atv dizisinin başarılı kadrosu dikkatleri üzerine çekerken ünlü oyuncuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Maraşlı dizisinin Aziz Türel'i Kerem Atabeyoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Atabeyoğlu hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…
MARAŞLI (AZİZ TÜREL) KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı gibi birçok alanda deneyim sahibi olan başarılı oyuncu Kerem Atabeyoğlu 1968 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi'nde iletişim fakültesinden mezun olmuştur. Sonrasında ise Devlet Konservatuarı üzerinden oyunculuk eğitimi almıştır…
KEREM ATABEYOĞLU HAYATI!
Kerem Atabeyoğlu, 9 Şubat 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümüne devam etti. Kent Oyuncuları'nda ilk deneyimini yaşayan Kerem Atabeyoğlu, daha sonra Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare'de birçok oyunda rol aldı.
İlk evliliğinden Doğa adında bir kızı bulunan Atabeyoğlu'nun 2011 yılı Ocak ayında ikinci evliliğini yaptığı oyuncu 'den de Altan adında bir oğlu vardır. Kerem Atabeyoğlu, 1955'ten 1995'e Dormen Tiyatrosu'nun 40 Yılı isimli kitabın yazarıdır.
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Aşk ve Ceza, Derman, Kavak Yelleri, Rüya Gibi, Tadımız Kaçmasın, Son Osmanlı, Köpek, Perili Ev, Parça Pinçik, Sultan Makamı, Şehnaz Tango, Yaz Evi, Kurşun Yarası gibi daha birçok dizi ve filmde rol alan Kerem Atabeyoğlu, son olarak Naim adlı sinema filminde Okan karakterine hayat vermiştir.