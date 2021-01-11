Maraşlı (Aziz Türel) Kerem Atabeyoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Atabeyoğlu hangi dizilerde oynadı?

Maraşlı dizisinde Mahur'un babası olan sevgi dolu ancak otoriter bir babaya hayat verecek olan başarılı oyuncu Kerem Atabeyoğlu Aziz Türel ismiyle ekranlara geliyor. Sürükleyici senaryosu ile ekranlardaki yerini alacak olan Atv dizisinin başarılı kadrosu dikkatleri üzerine çekerken ünlü oyuncuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Maraşlı dizisinin Aziz Türel'i Kerem Atabeyoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Atabeyoğlu hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

MARAŞLI (AZİZ TÜREL) KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı gibi birçok alanda deneyim sahibi olan başarılı oyuncu Kerem Atabeyoğlu 1968 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi'nde iletişim fakültesinden mezun olmuştur. Sonrasında ise Devlet Konservatuarı üzerinden oyunculuk eğitimi almıştır…