Maraşlı başrol oyuncusu Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz hangi dizilerde oynadı?

İddialı dizi bu akşam Atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Maraşlı karakterine hayat verecek olan Burak Deniz, tanıtım fragmanlarında dahi oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu noktada sevilen oyuncunun hayatına dair detaylar da merak ediliyor. Peki, Maraşlı dizisi başrol oyuncusu Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

BURAK DENİZ (MARAŞLI) KİMDİR?

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı dizisinde başrol karakteri Burak Deniz ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazanırken öte yandan sırasıyla Sultan, Kaçak, Medcezir ve Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye isimli yapımların oyuncu kadrosunda yerini aldı…