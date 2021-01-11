Maraşlı başrol oyuncusu Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz hangi dizilerde oynadı?

İddialı dizi bu akşam Atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Maraşlı karakterine hayat verecek olan Burak Deniz, tanıtım fragmanlarında dahi oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu noktada sevilen oyuncunun hayatına dair detaylar da merak ediliyor. Peki, Maraşlı dizisi başrol oyuncusu Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…
BURAK DENİZ (MARAŞLI) KİMDİR?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı dizisinde başrol karakteri Burak Deniz ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazanırken öte yandan sırasıyla Sultan, Kaçak, Medcezir ve Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye isimli yapımların oyuncu kadrosunda yerini aldı…
BURAK DENİZ HAYATI!
Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne baba O küçükken ayrılmışlar. Üniversitede sanat tarihi okudu.
Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı. 2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.
2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.
2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)
2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)
2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)
2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)
2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)
Eski bordo bereli Maraşlı, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir.