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dizisi nerede çekiliyor? nedir, oyuncuları kimler?

ATV’nin yeni sezon dizisi konusu ve oyuncuları epey merak ediliyor. Son zamanların dikkat çeken yapımında başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz üstleniyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla reytinglerde zirveyi oynayacak olan dizide Maraşlının Mahur Türel’in hayatını kurtarmasıyla kendi hayatının bir daha geri çeviremeyeceği bir şekilde değişmesini izleyeceğiz. Aksiyon dolu sahnelerin bolca yer aldığı ne, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi ?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:40 Son Güncelleme: 11.1.2021 18:41 ABONE OL
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Maraşlı konusu ve oyuncuları, dizinin bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Televizyon ekranlarında soluksuz izlenecek olan dizide Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Paylaşılan fragmanlarıyla şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gören yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak ediliyor. Peki Maraşlı konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Maraşlı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle ilgili tüm detaylar…

MARAŞLI KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

ATV'nin 2021 yılında yayınlanacak dizisi Maraşlı konusu ve oyuncuları an itibariyle araştırılmaya başlandı. Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Detaylar şöyle;

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmektedir

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

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Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı konusu nedir, oyuncuları kimler?
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