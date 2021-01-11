Maraşlı dizisinde Dilşad’ı canlandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI'NIN DİLŞAD'I KİMDİR?

35 yaşındadır. İlhan'ın karısıdır. Genç¸ yaşta evlenip hamile kalmıştır. Konservatuar mezunudur. İnce zevkleri olan klas bir kadındır. Kültürlü, entelektüel biridir. Son derece şık ve zariftir. Mahur'un ailede tek dertleşebildiği ve en iyi anlaştığı kişidir.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Oyuncu İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu.

Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir.

Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor. Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.