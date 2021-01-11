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Maraşlı dizisinde Dilşad’ı canlandıran kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Maraşlı dizisinde Dilşad karakterine hayat veren hakkında sorgulamalar başladı. Dilşad karakteri 35 yaşında olup İlhan’ın karısıdır. Genç yaşta evlenip hamile kalmış ve konservatuar mezunudur. Kültürel ve ince zevkleri olan bir karakterdir. Peki; Maraşlı dizisinde Dilşad’ı canlandıran ? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 19:28 ABONE OL
Maraşlı dizisinde Dilşad’ı canlandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

Pek çok dizi ve filmde rol almış Melis İşiten, ATV ekranlarında başlayacak olan Maraşlı dizisinde Dilşad karakterine hayat verecek. 1992 yılı doğumlu olup tiyatro ve sinema filmlerinde rol almıştır. 2016 yılı doğumlu Ada isminde bir kızı bulunmaktadır. Peki; Maraşlı dizisinde Dilşad'ı canlandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI DİLŞAD/MELİS İŞİTEN

Melis İşiten hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

MARAŞLI'NIN DİLŞAD'I KİMDİR?

35 yaşındadır. İlhan'ın karısıdır. Genç¸ yaşta evlenip hamile kalmıştır. Konservatuar mezunudur. İnce zevkleri olan klas bir kadındır. Kültürlü, entelektüel biridir. Son derece şık ve zariftir. Mahur'un ailede tek dertleşebildiği ve en iyi anlaştığı kişidir.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Oyuncu İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu.

Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir.

Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor. Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.

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Maraşlı dizisinde Dilşad’ı canlandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?
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