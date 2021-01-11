Maraşlı konusu ne, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor?

Maraşlı konusu ve oyuncuları, dizinin bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Televizyon ekranlarında soluksuz izlenecek olan dizide Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Paylaşılan fragmanlarıyla şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gören yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak ediliyor. Peki Maraşlı konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Maraşlı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle ilgili tüm detaylar…
ATV'nin 2021 yılında yayınlanacak dizisi Maraşlı konusu ve oyuncuları an itibariyle araştırılmaya başlandı. Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Detaylar şöyle;
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…
Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmektedir
Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.
Burak Deniz – Maraşlı
Alina Boz – Mahur
Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel
Saygın Saygın Soysal – Savaş
Serhat Kılıç – Necati
Cemil Büyükdöğerli – İlhan
Rojda Demirer – Firuzan
Melis İşiten – Dilşad
Cihan Yenici – Ozan