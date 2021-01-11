Maraşlı konusu ne, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor?

Maraşlı konusu ve oyuncuları, dizinin bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Televizyon ekranlarında soluksuz izlenecek olan dizide Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Paylaşılan fragmanlarıyla şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gören yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak ediliyor. Peki Maraşlı konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Maraşlı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle ilgili tüm detaylar…

MARAŞLI KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

ATV'nin 2021 yılında yayınlanacak dizisi Maraşlı konusu ve oyuncuları an itibariyle araştırılmaya başlandı. Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Detaylar şöyle;