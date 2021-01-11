Reyting sonuçları 10 Ocak 2021: Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Medya gündemini yakından takip edenler dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Diziler birincilik için yarışırken yarışma programları da sıralamalarda yer bulmak için gayret gösteriyor. Peki 10 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla gündeme geliyor. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 10 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları sıralaması açıklanınca yer alacaktır.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Show Ana Haber yer aldı. Dördüncü sırada ise Ağır Romantik filmi yer aldı.
1 Masterchef Türkiye
2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
3 Show Ana Haber
4 Ağır Romantik
5 Kefaret
6 Haber önü
7 Kanal D Ana Haber
8 Menajerimi Ara
9 Sıcak Gelişme
10 Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri