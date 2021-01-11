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sonuçları 10 Ocak 2021: Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Birbirinden iddialı dizilerle birlikte yarışma programları da en çok izlenenler listesinde kendine yer bulabiliyor. 10 Ocak Pazar akşamı televizyonda aksiyon ve komedi filmleriyle birlikte diziler yeni bölümleriyle yayınlanırken, dünün reyting sonuç sıralaması merak edildi. Peki 10 Ocak 2021 açıklandı mı? Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:22 ABONE OL
Reyting sonuçları 10 Ocak 2021: Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Medya gündemini yakından takip edenler dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Diziler birincilik için yarışırken yarışma programları da sıralamalarda yer bulmak için gayret gösteriyor. Peki 10 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 OCAK 2021

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla gündeme geliyor. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 10 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları sıralaması açıklanınca yer alacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR…

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Show Ana Haber yer aldı. Dördüncü sırada ise Ağır Romantik filmi yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 Masterchef Türkiye

2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

3 Show Ana Haber

4 Ağır Romantik

5 Kefaret

6 Haber önü

7 Kanal D Ana Haber

8 Menajerimi Ara

9 Sıcak Gelişme

10 Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri

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Reyting sonuçları 10 Ocak 2021: Survivor, Arıza, Hercai reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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