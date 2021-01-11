Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor ilk eleme adayı Sena Özdemir nereli?

Survivor Sena, yarışmada ilk eleme adayı olmasının ardından gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sena Özdemir'in hayatı an itibariyle merak ediliyor. Konseyde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Sena ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi. Gönüllüler takımı kadrosu Sena Özdemir, spor geçmişi ile Survivor izleyicilerinin dikkatini çekiyor. Peki Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

19 yaşındaki Sena Özdemir Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimine devam ediyor. Survivor Sena hakkında detaylar şöyle;