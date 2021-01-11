Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor ilk eleme adayı Sena Özdemir nereli?

Survivor Sena, yarışmada ilk eleme adayı olmasının ardından gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sena Özdemir'in hayatı an itibariyle merak ediliyor. Konseyde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Sena ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi. Gönüllüler takımı kadrosu Sena Özdemir, spor geçmişi ile Survivor izleyicilerinin dikkatini çekiyor. Peki Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?
19 yaşındaki Sena Özdemir Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimine devam ediyor. Survivor Sena hakkında detaylar şöyle;
Survivor 2021 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."