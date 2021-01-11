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kimdir, kaç yaşında? Survivor ilk eleme adayı ?

Ekranların heyecan dolu yarışması Survivor yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası ilk eleme adayı oldu. Survivor 2021’in ilk eleme adayının Sena olmasıyla birlikte yarışmacının hayatına dair detaylar oldukça merak edildi. Rekabeti seven kişiliğiyle dikkat çeken gönüllüler yarışmacısının atletizm geçmişi olduğu biliniyor. Peki , kaç yaşında? Survivor ilk eleme adayı ?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 16:46 ABONE OL
Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor ilk eleme adayı Sena Özdemir nereli?

Survivor Sena, yarışmada ilk eleme adayı olmasının ardından gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sena Özdemir'in hayatı an itibariyle merak ediliyor. Konseyde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Sena ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi. Gönüllüler takımı kadrosu Sena Özdemir, spor geçmişi ile Survivor izleyicilerinin dikkatini çekiyor. Peki Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

19 yaşındaki Sena Özdemir Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimine devam ediyor. Survivor Sena hakkında detaylar şöyle;

SENA ÖZDEMİR HAYATI!

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."

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Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor ilk eleme adayı Sena Özdemir nereli?
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