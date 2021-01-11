Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maraşlı dizisinde Necati karakterini canlandıracak olan Serhat Kılıç gündemden düşmüyor. Pek çok dizinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu 80'ler dizisinin Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdi ise yeni rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serhat'ın hayatına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Serhat Kılıç kimdir? Maraşlı dizisinin Necati'si Serhat Kılıç kaç yaşında, nereli?
8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Serhat Kılıç son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da Necati karakterini canlandıracak olan Serhat Kılıç hayatına dair detaylar şöyle;
Mustafa Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. AslenMalatya'lıdır. Çocukluğu Ankara'da geçmiştir.
1994 yılında kazandığıBilkent ÜniversitesiMüzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1998 yılında bitirdi. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.
1992 yılından 2001 yılına kadar farklı tarihlerde radyo programcılığı yaptı. (Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994, Baykuş&Karga Green Radio - 1994 – 1997, Geceden Sabaha Ankara TRT Fm - 2000 - 2001,)
1998 – 2007 yılları arasında Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev aldı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti
1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve burada Barış Adası adlı oyunu yönetti.
2002 yılında tayin edildiği Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda 2008 yılına kadar görev yaptı.2006 yılından itibaren de Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevi devam ederken bir yandan İstanbul'da da Tiyatro Dot, BKM gibi, tiyatrolarda, tiyatro ve televizyon çalışmalarını başlattı.
2012 yılında Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.
"Benim Annem Bir Melek" adlı dizisinde ve Şehir Tiyatrosu'nda "İntiharın Genel Provası" adlı oyunda oynamıştır.
TRT'de 2000 – 2007 yılları arasında Üstün Dökmen'in Mutluluğun Anahtarı Küçük Şeyler "dramatizasyonlarının hazırlanması ve canlandırılması"nı yaptı. 2009- 2010 yılları arasında Fox Tv'de yayınlanan "Uyanık Bar" isimli bir proğram yaptı, "Serji" karakteri ile sundu. 2010 yılında Zülfü Livaneli'nin 'Veda' filminde Atatürk'ün sağ kolu Salih Bozok'u canlandırdı.
2010 – 2011 yıllarında Turkmax'da yayınlanan "Heberler" adlı proğramda "Mehmet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" görev aldı. 2011 yılında ise Show Tv'de "Paranoyak" adında Tek kişilik show programı yaptı.
Serhat Kılıç, 2012 yılında TRT'de başlayan "Seksenler" dizisindeki "Ergun Plak" rolü ile sevilerek iyice tanındı.
1998 - Kayıplar (Dullar), Ankara Sanat Tiyatrosu
1999 - Barış Adası, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu
1999 - Müfettiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1999 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2000 - Ghetto, Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 - Azizname, Ankara Devlet Tiyatrosu
2002 - Taşrada Bir Gün, Ankara Devlet Tiyatrosu
2003 - Scapin'in Dolapları, Erzurum Devlet Tiyatrosu
2003 - Morgan Dağından İniş, Erzurum Devlet Tiyatrosu
2004 - Beğendiğiniz Gibi, Erzurum Devlet Tiyatrosu
2004 - Memurin Faslı , Erzurum Devlet Tiyatrosu
2005 - Sevgili Doktor , Erzurum Devlet Tiyatrosu
2005 - Karımla Evleniyorum, Erzurum Devlet Tiyatrosu
2006 - Böcek, DOT tiyatrosu
2007 - Oyunun Oyunu, Beşiktaş Kültür Merkezi
2008 - Vur Yağmala Yeniden, DOT tiyatrosu
2009 - 2000 - İntiharın Genel Provası, İstanbul Şehir Tiyatrosu
2004 - Pıtlatan Bal, Erzurum Devlet Tiyatrosu
1999 - Barış Adası, Diyarbakır Şehir Tiyatroları
2015 - Robinson Crusoe & Cuma (Robinson Crusoe) (Sinema Filmi)
2013 - Kış Uykusu ( İmam Hamdi) (Sinema Filmi)
2012 - Seksenler (Ergun Plak)
2011 - Elia's Journey (film)
2010 - 2011 - Ezel
2010 - Veda (film)
2009 - Benim Annem Bir Melek
2008 - 2009 - Yol Arkadaşım
2008 - Nokta (film)
2006 - 2008 - Hatırla Sevgili
2001 - Saksıdaki Ağaç
2000 - Bizim Evin Halleri