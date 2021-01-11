Signal mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? Signal uygulaması güvenli mi, nasıl indirilir?

Mevcut Signal kullanıcıları normalden daha fazla bildirim alıyor olabilir. Gelen neredeyse tüm bildirimler, güvenli mesajlaşma uygulamasına katılan yeni kullanıcıları gösteriyor. Bu bildirimler, yeni kullanıcı akışı olduğu gerçeğini yansıtıyor. Büyük bir teknoloji şirketi değil, bir vakıf tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak uçtan uca şifreleme ve bağımsız yapısıyla tanınan Signal, daha önce aktivistler, hacker topluluğundaki insanlar ve ilgili diğer kişiler için tercih edilen iletişim yöntemi oldu. Bunun nedeni, yüksek güvenlikli bir uygulama olması. Peki, Signal uygulması kimin, ücretli mi ve Signal nasıl indirilir?
WHATSAPP'TAN SINGAL'E TOPLU GÖÇ! SIGNAL NASIL İNDİRİLİR?
Whatsapp'tan Signal uygulamasına geçen kullanıcılar, bu uygulama hakkında bilgiler araştırıyor. Aslında, toplu göç, Signal sunucularının akışı işleyememesi ve doğrulama kodlarının ertelenmesi nedeniyle bazı sorunlara neden oldu, ancak bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Buna ek olarak Tesla CEO'su Elon Musk, milyonlarca Twitter takipçisine "Signal Kullan" çağrısı yaptı. Şu anda, uygulama listelerin tepesinde.
İşte, signal hakkında tüm merak edilenler...
Son zamanlarda, Signal'in protokolleri kullanılarak uçtan-uca şifrelenen Facebook'a ait WhatsApp, kullanıcılara Facebook ile kullanıcı verilerini paylaştığını (aslında yıllardır yapıyor) açıkça belirten bir gizlilik güncelleme bildirimi yayınlamaya başladı. Bu, Elon Musk'un 7 Ocak'ın "Signali Kullan" şeklinde ifade ettiği tweetinin de yardımıyla insanları güvenli bir iletişim uygulaması aramaya yöneltti.
SIGNAL NEDİR?
Signal, Apple ve Android akıllı telefonlarda ve masaüstünde kullanabileceğiniz ücretsiz, gizlilik odaklı bir mesajlaşma ve sesli konuşma uygulamasıdır. Katılmak için tek ihtiyacınız olan bir telefon numarası. Arkadaşlarınızla birebir veya gruplar halinde metin yazabilir veya sesli veya görüntülü görüşme yapabilir ve diğer uygulamalarda olduğu gibi emoji tepkilerini veya çıkartmaları kullanabilirsiniz.
Signal uygulaması güvenli mi?
Signal üzerindeki iletişimler uçtan uca şifrelenmiştir, yani yalnızca mesajlardaki kişiler bu mesajların içeriğini görebilir - şirketin kendisi bile. Çıkartma paketleri bile kendi özel şifrelemesine sahiptir.
Signal, WhatsApp ve Skype dahil olmak üzere diğer şirketlerin kullandığı şifreleme protokolünü (temelde bunu uygulamanın teknik yolu) oluşturdu. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu gizlilik için altın standarttır.
Signal gerçekten özel mi?
Evet - ve bu gizlilik, mesajlarınızın içeriğinin şifrelenmiş olmasının ötesine geçer. Özelleştirilebilir belirli zaman aralıklarından sonra mesajları kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Signal, kullanıcıları hakkında neredeyse hiç veri toplamaz. Uygulamaya verdiğiniz tek bilgi telefon numaranızdır ve şirket, şifrelenmiş kişi sunucuları oluşturarak bunu Signal kullanmaktan ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Polis, kullanıcıları hakkındaki verileri almak için Signal'e gelirse, dürüstçe, teslim edilecek hiçbir verisi olmadığını söylüyor.
Signal nereden indirilir?
Signal'i Apple'ın App Store'da veya Google Play mağazasında bulabilirsiniz. Ücretsiz Uygulamalar grafiğinin en üstünde yer aldığından şu anda bulmak çok kolay.