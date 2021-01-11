Signal mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? Signal uygulaması güvenli mi, nasıl indirilir?

Mevcut Signal kullanıcıları normalden daha fazla bildirim alıyor olabilir. Gelen neredeyse tüm bildirimler, güvenli mesajlaşma uygulamasına katılan yeni kullanıcıları gösteriyor. Bu bildirimler, yeni kullanıcı akışı olduğu gerçeğini yansıtıyor. Büyük bir teknoloji şirketi değil, bir vakıf tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak uçtan uca şifreleme ve bağımsız yapısıyla tanınan Signal, daha önce aktivistler, hacker topluluğundaki insanlar ve ilgili diğer kişiler için tercih edilen iletişim yöntemi oldu. Bunun nedeni, yüksek güvenlikli bir uygulama olması. Peki, Signal uygulması kimin, ücretli mi ve Signal nasıl indirilir?

WHATSAPP'TAN SINGAL'E TOPLU GÖÇ! SIGNAL NASIL İNDİRİLİR?

Whatsapp'tan Signal uygulamasına geçen kullanıcılar, bu uygulama hakkında bilgiler araştırıyor. Aslında, toplu göç, Signal sunucularının akışı işleyememesi ve doğrulama kodlarının ertelenmesi nedeniyle bazı sorunlara neden oldu, ancak bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Buna ek olarak Tesla CEO'su Elon Musk, milyonlarca Twitter takipçisine "Signal Kullan" çağrısı yaptı. Şu anda, uygulama listelerin tepesinde.

İşte, signal hakkında tüm merak edilenler...