Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Survivor 2021 ödül oyunu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

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Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak , eleme adayı kim oldu?

ekranlarında ’nın yapımcılığını üstlendiği uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki ödül oyununa sahne oldu. Zorlu parkurlarda birbirleriyle kıyasıya mücadele eden ünlü ve gönüllü survivor adaylarından ödül oyunu kazananı kimler olduğuna ilişkin yarışamyı takip edenlerce Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte 11 Ocak günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtları…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 23:18 Son Güncelleme: 11.1.2021 23:18 ABONE OL

TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yılında da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen parkur mücadeleleri sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SURVIVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;



Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana parkur mücadelelerine sahne olan son bölümde en önce hedeflenen sayıya erişenler ödülün sahibi olacak.



Yarışmada an itibariyle süren ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu mücadelesini berabere götürüyor. Yarışma sonuçlandığında tüm detayları burada bulabilirsiniz….

SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

  • Barış Özbek
  • Batuhan Karacakaya
  • Cemal Hünal
  • Çağrı Atakan
  • Hayrettin Karaoğuz
  • İlayda Şeker
  • İsmail Balaban
  • Melis Sezer
  • Merve Aydın
  • Meryem Kasap
  • Öykü Çelik

SURVIVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Ayşe Yüksel
  • Emin Günenç
  • Hanzade Ofluoğlu
  • Sancakay Ilım Morgül
  • Sena Özdemir
  • Steven Salam
  • Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
  • Uğurtan Dora
  • Yiğit Poyraz
  • Yunus Emre Karabacak

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Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Survivor 2021 ödül oyunu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
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