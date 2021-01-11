Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Survivor 2021 ödül oyunu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yılında da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen parkur mücadeleleri sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;
Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana parkur mücadelelerine sahne olan son bölümde en önce hedeflenen sayıya erişenler ödülün sahibi olacak.
Yarışmada an itibariyle süren ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu mücadelesini berabere götürüyor. Yarışma sonuçlandığında tüm detayları burada bulabilirsiniz….