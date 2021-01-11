Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Survivor 2021 ödül oyunu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yılında da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen parkur mücadeleleri sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SURVIVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;