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Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor yaşı, mesleği ve hayatı!

2021 sezonunda gönüllüler takımında boy gösteren başarılı performansıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. ’da sunuculuk yapan isim, ilk olarak “Var Mısın Yok Musun?” isimli Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programında adını duyurmuştu. Peki, Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hanzade Ofluoğlu yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:24 Son Güncelleme: 11.1.2021 18:24 ABONE OL
Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Hanzade Ofluoğlu yaşı, mesleği ve hayatı!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı olarak yer almış ve 39 bin TL kazanmıştır. Ardından ise Yok Böyle Dans programında sunuculuk yapmıştır. Peki, Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hanzade Ofluoğlu mesleği nedir? İşte detaylar…

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla yeni sezonu ile ekranlara gelen 2021 Survivor yarışmasında zorlu parkurlarda mücadele eden Hanzade Ofluoğlu 1988 yılında İzmir'de doğmuştur…

Hanzade Ofluoğlu kimdir? İşte 2021 Survivor Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu'nun yaşı ve hayatı hakkında bilgiler

1988 İzmir doğumlu olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite için İstanbul'a gelen Hanzade Koç Üniversitesitesi İşletme Fakültesinde okudu.

Var mısın Yok musun yarışması ile televizyon ekranında tanınan Hanzade yarışmanın ardından Acun Bey'in asistanı olarak işe başladı. Daha sonra Acun Medya tarafından hazırlanan Yok Böyle Dans programında sunuculuk yaptı. Ardından Survivor yarışmalarının sunuculuğu ve O Ses Türkiye programında görev aldı.

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Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Hanzade Ofluoğlu yaşı, mesleği ve hayatı!
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