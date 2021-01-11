Survivor Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Öykü Çelik dizileri nelerdir?

Survivor Öykü, yarışmada ünlüler kadrosunda yer almasıyla gündeme geliyor. Bu sezona damga vuran isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Öykü Çelik yarışmada hırslı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. 13 Temmuz 1987'de İstanbul doğumlu Öykü'nün hayatı, yaşı, dizileri merak konusu oldu. Peki Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik nereli, hangi dizilerde oynadı?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.
Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.
Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.
2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.
Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.
2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)
2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)
2019 – Kapan (Aslı)
2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)
2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)
2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)
2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)
2013 – Bensiz (Sinema Filmi)
2012 – Saba (Sinema Filmi)
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)
2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)
2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)
2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)
2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)
2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)