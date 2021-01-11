Survivor Steven Salam kimdir, nereli? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında?

Survivor Steven Salam, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Survivor'da da çok iddialı olduğunu ifade ederken iddialı yarışmacının nereli olduğu da merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan Steven hayatı, yaşı gibi bilgileri haberimizde derledik. Peki Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Steven Salam hayatı hakkında tüm detaylar şöyle;