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Karabacak kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Yunus Emre yaşı, mesleği ve hayatı!

Uzunca bir süredir güreş yapan Karabacak 2021 gönüllüler takımında bu sezon mücadele eden isimler arasında yerini alıyor. Aslen Erzurumlu olan ancak Bursa’da ikamet eden yarışmacı fit görünümü ile iddialı yarışmacılar arasındaki yerini alıyor. Peki, Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre yaşı, mesleği ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:25 Son Güncelleme: 11.1.2021 18:25 ABONE OL
Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Yunus Emre yaşı, mesleği ve hayatı!

Survivor yarışmasının yeni sezon yarışmacıları izleyenlerin gündemindeki yerini almaya devam ederken gönüllüler takımından Yunus Emre Karabacak, başarılı performansıyla şimdiden izleyenlerin gündemindeki yerini alıyor. Kırkpınar güreşlerinde 3 kez dereceye giren yarışmacı bu noktada merak ediliyor. Peki, Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? Yunus Emre Karabacak nereli? İşte detaylar…

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da Yunus Emre Karabacak'ın mücadelesi dikkatleri çekiyor. 1990 yılında Erzurum'da doğan ve 20 senedir güreşle ilgilenen yarışmacının bu alanda birçok farklı derecesi bulunuyor…

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

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Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Yunus Emre yaşı, mesleği ve hayatı!
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