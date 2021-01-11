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17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ile detayları…

ekranlarında yayınlanan 16. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Son bölümün televizyondaki gösteriminin tamamlanmasıyla dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını izlemek, detayları öğrenmek isteyerek 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor. TRT1 ile ve 16. bölüm özet detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 02:06 Son Güncelleme: 12.1.2021 02:06 ABONE OL
Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragman detayları…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16. Son bölümüyle bugün TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün yayınlanması sonrasında diziseverler tarafından yeni bölüm detayları merak edilerek Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 17 bölüm fragman detayları ve 16. Son bölüm özeti şöyle;



TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 17. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında buradan erişebileceksiniz…

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 16.BÖLÜM ÖZET

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer'e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah'ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?



Öte yandan Elçin, Terken'in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken'in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

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Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragman detayları…
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