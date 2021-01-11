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mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? Viber güvenli mi?

alternatifi 'a yoğun ilgi! WhatsApp, ve ortak şirketleriyle veri paylaşımı nedeniyle endişeye yol açan gizlilik politikasını revize etti. Yeni Whatsapp sözleşmesi çok daha fazla insanın WhatsApp'a alternatifler düşünmesine neden oldu. Örneğin uygulaması, popülerliğinde meteorik bir artış gördü ve 'den yapılan indirmelerin artmasıyla 'ta listelerin en üstüne çıktı. Alternatif uygulamalardan birisi de Viber... Peki, Viber güvenli mi ve Viber mesajlaşma uygulaması kimin? Aşağıda, Viber hakkında merak edilenler yer alıyor...

Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:02 ABONE OL
Viber mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? Viber güvenli mi?

Whatsapp gizlilik sözleşmesindeki güncellemenin ardından, güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı alternatif mesajlaşma programları aramaya başladı. Bu alternatifler arasında, Telegram, BİP ve Viber yer alıyor. Viber mesajlaşma uygulamasına geçiş yapmak isteyen akıllı telefon kullanıcıları, 'Viber mesajlaşma uygulaması kimin' sorusuna yanıt ararken, Viber'ın ne kadar güvenli olduğunu araştırıyor. Viber, uçtan uca şifrelemeyi destekleyen başka bir gizli mesajlaşma uygulamasıdır. Her tür mesaj, fotoğraf, video, sesli ve görüntülü görüşme ve grup sohbetleri şifrelenir.

İşte, Viber hakkında merak edilen bilgiler...

Şirket, maksimum koruma elde etmek için herkesin Viber'in en son sürümünü kullandıklarından emin olması gerektiğini söylüyor.

WhatsApp'a benzer şekilde, tüm sohbetleriniz, sohbetlerinizi geri yükleyebileceğiniz Google Drive'da yedeklenebilir. Viber, sohbetlerinizi Google'a yükledikten sonra, veri korumanızdan sorumlu olmayacağını ve gizliliğin Google'ın politikasına bağlı olacağını söylüyor.

Viber uygulamasını hem AppSotre hem de Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

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Viber mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? Viber güvenli mi?
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