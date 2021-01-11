Viber mesajlaşma uygulaması kimin, ücretli mi? Viber güvenli mi?

Whatsapp gizlilik sözleşmesindeki güncellemenin ardından, güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı alternatif mesajlaşma programları aramaya başladı. Bu alternatifler arasında, Telegram, BİP ve Viber yer alıyor. Viber mesajlaşma uygulamasına geçiş yapmak isteyen akıllı telefon kullanıcıları, 'Viber mesajlaşma uygulaması kimin' sorusuna yanıt ararken, Viber'ın ne kadar güvenli olduğunu araştırıyor. Viber, uçtan uca şifrelemeyi destekleyen başka bir gizli mesajlaşma uygulamasıdır. Her tür mesaj, fotoğraf, video, sesli ve görüntülü görüşme ve grup sohbetleri şifrelenir.
İşte, Viber hakkında merak edilen bilgiler...
Şirket, maksimum koruma elde etmek için herkesin Viber'in en son sürümünü kullandıklarından emin olması gerektiğini söylüyor.
WhatsApp'a benzer şekilde, tüm sohbetleriniz, sohbetlerinizi geri yükleyebileceğiniz Google Drive'da yedeklenebilir. Viber, sohbetlerinizi Google'a yükledikten sonra, veri korumanızdan sorumlu olmayacağını ve gizliliğin Google'ın politikasına bağlı olacağını söylüyor.
Viber uygulamasını hem AppSotre hem de Google Play Store'dan indirebilirsiniz.