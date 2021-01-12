Çukur 111.son bölüm izle! Show Tv ile yayınlanan Çukur son bölümde Erdenet'in ölüm sahnesi şoke etti!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur'un başına gelenler merak konusu olacak.

Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak.

Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek