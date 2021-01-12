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Dün gece Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

ekranlarında ’nın yapımcılığını üstlendiği uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Zorlu parkurlarda birbirleriyle kıyasıya mücadele eden ünlü ve gönüllü survivor adaylarından dokunulmazlık oyunu kazananı kimler olduğuna ilişkin yarışmayı takip edenlerce Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte 11 Ocak günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? sorusunun yanıtları…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 07:52 Son Güncelleme: 12.1.2021 07:56 ABONE OL
Dün gece Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yılında da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen parkur mücadeleleri sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;



Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana parkur mücadelelerine sahne olan son bölümde en önce hedeflenen sayıya erişenler dokunulmazlığın sahibi oldu.



Yarışmada an itibariyle sona eren dokunulmazlık oyununda 10 - 8'lik skorla dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Öte yandan oyun sonrası yapılan 2. ada konseyinde gönüllüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Dora 2. eleme adayı olarak seçildi.

SURVIVOR 2021 ELEME ADAYLARI

  • SENA (Gönüllüler)
  • DORA (Gönüllüler)

SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

  • Barış Özbek
  • Batuhan Karacakaya
  • Cemal Hünal
  • Çağrı Atakan
  • Hayrettin Karaoğuz
  • İlayda Şeker
  • İsmail Balaban
  • Melis Sezer
  • Merve Aydın
  • Meryem Kasap
  • Öykü Çelik

SURVIVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Ayşe Yüksel
  • Emin Günenç
  • Hanzade Ofluoğlu
  • Sancakay Ilım Morgül
  • Sena Özdemir
  • Steven Salam
  • Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
  • Uğurtan Dora
  • Yiğit Poyraz
  • Yunus Emre Karabacak

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Dün gece Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
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