Dün gece Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yılında da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen parkur mücadeleleri sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;