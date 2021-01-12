EDHO Eşkıya bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile her Salı ekranlardaki yerini alırken bugün Atv yayın akışında dizinin yer almıyor oluşu sabah saatlerinden itibaren EDHO severlerin dikkatini çekti. Yayın akışına göre; dizinin yayın saatinde Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı canlı yayın ile ekranlarda yerini alacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı, yok mu, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Başladığı günden bu yana izleyenlerinin büyük ilgisini çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm bu hafta da ekranlarda yer almıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Atv ekranlarından naklen yayınlanacak…
EDHO BUGÜN NEDEN YOK?
Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ocak Atv akışında yer almıyor. Bunun nedeni ise Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Heyecan verici mücadele Atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.