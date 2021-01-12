Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı, yok mu? Atv yayın akışı ile EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile her Salı ekranlardaki yerini alırken bugün Atv yayın akışında dizinin yer almıyor oluşu sabah saatlerinden itibaren EDHO severlerin dikkatini çekti. Yayın akışına göre; dizinin yayın saatinde Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı canlı yayın ile ekranlarda yerini alacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı, yok mu, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Başladığı günden bu yana izleyenlerinin büyük ilgisini çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm bu hafta da ekranlarda yer almıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Atv ekranlarından naklen yayınlanacak…