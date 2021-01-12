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32. son bölüm izle! ile Hekimoğlu 32. son bölümde tüm ekip endişe içinde…

ekranlarında yayınlanan dizisi 32. son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Hekimoğlu 32. Bölüm izleme linki ve özet detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 00:49 Son Güncelleme: 13.1.2021 00:49 ABONE OL
Hekimoğlu 32. son bölüm izle! Kanal D ile Hekimoğlu 32. son bölümde tüm ekip endişe içinde…

Kanal D ekranlarının takip edilen dizisi Hekimoğlu 32. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyon gösteriminin ardından son bölümü yeniden izlemek isteyenler "Hekimoğlu 32. son bölüm izle" şeklinde araştırma yapmaya devam ediyor.

HEKİMOĞLU 32. SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Hekimoğlu 32. son bölüm izleme linki ve dizinin son bölüm özet bilgileri şöyle;



Hekimoğlu 32. son bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun zor günleri…

Bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olacaktır. İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu'nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür. Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz. Poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu'nun başına ummadığı dertler açacaktır.

Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu'na açıklayacak mı? Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

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Hekimoğlu 32. son bölüm izle! Kanal D ile Hekimoğlu 32. son bölümde tüm ekip endişe içinde…
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