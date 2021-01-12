Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayında! Kanal D ile Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragman detayları…





HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun zor günleri…

Bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olacaktır. İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu'nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür. Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz. Poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu'nun başına ummadığı dertler açacaktır.

Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu'na açıklayacak mı? Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?