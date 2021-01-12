TBT ne demek? Instagram gönderilerinin altındaki #tbt açılımı nedir?

Popüler sosyal medya uygulaması instagram ile bütünleşmiş bir terim olan TBT internette çok fazla araştırılıyor. İnsanları, özellikle de instagram kullanmaya yeni başlayan kişiler bu terimin ne anlama geldiğini merak ediyorlar. Instagram kullanan çoğu insanın karşısına sık sık TBT terimi düşüyor. Instagramda genellikle fotoğraf altlarına hashtag şeklinde yazılan TBT bir anlama sahiptir. Peki özellikle instagram kullanmaya yeni başlayan kişilerin araştırdıkları TBT terimi ne demektir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

TBT NE DEMEK?

Dünya üzerinde en fazla kullanılan uygulamalardan birisi instagramdır. Instagram kullanan kişiler ise sık sık TBT ya da #tbt kelimesine denk gelirler. TBT kelimesi genellikle paylaşılan fotoğrafların altına yazılmaktadır. Instagram kullanmaya yeni başlayan kişiler bu terimin ne anlama geldiğini bilmedikleri için araştırırlar. TBT kelimesi, o an ve o gün çekilmemiş fotoğrafları paylaşırken kullanılmaktadır. Bu kelime çoğunlukla etiket veya hashtag olarak kullanılmaktadır. TBT eski fotoğraflar paylaşılırken kullanılan bir kelimedir. TBT kelimesinin manası ise "Throw Back Thurday" yani " Perşembeye Doğru" demektir. Bu aslında bir deyimdir. "Ne günlerdi" gibi bir anlama gelmektedir.

TBT NEDİR?

Cep telefonlarının çoğunda bazı uygulamalar yüklüdür. Bu uygulamaların başında da Instagram gelir. En fazla indirilen uygulamalardan birisi hiç şüphesiz instagramdır. Hatta neredeyse herkes tarafından indirildiği için cep telefonları satın alındığında instagram içinde yüklü bir şekilde gelir. Instagram kullanan kişilerin karşılaştıkları bazı terimler vardır. Bu terimler arasında en çok duyulan ve anlamı en çok merak edilen ise TBT kelimesidir. TBT kelimesi paylaşılan bazı fotoğrafların altında görülür. Fotoğrafların altına TBT yazılmasıyla o fotoğrafın eski olduğu anlaşılır. İnsanlar paylaştıkları eski fotoğrafların altına TBT ya da #tbt yazarlar. Bu terim çok ünlü kişilerin fotoğraflarının altında da görülmektedir.

TBT AÇILIMI

Meşhur uygulamalardan olan ınstagram, içerisinde birçok terime yer vermektedir. Bu terimler kullanıcılar tarafından çok araştırılır. En merak edilen ve en fazla araştırılan terimlerden birisi de TBT terimidir. Bu terim instagramda fotoğraflar altına etiket şeklinde yazılmaktadır. Bundan dolayı insanlar TBT kelimesini çok araştırırlar. TBT kelimesi yabancı bir kelimedir. Throw Back Thursday kelimelerinin kısaltımıdır. Bu kelimelerin anlamı "Perşembeye Doğru" anlamındadır. Instagram kullanıcıları genellikle perşembe geceleri eski fotoğraflarını paylaşıp altına TBT yazarlar. "Perşembeye Doğru" aslında bir terimdir. TBT esasen "Ne Günlerdi" gibi bit anlama gelmektedir. TBT Anlamı eski zamanlarla alakalıdır. Kişiler eskiden çekildikleri fotoğrafları bu etiket altında paylaşırlar. Bu etiketin çok meşhur olmasının sebebi de ünlü kişiler tarafından kullanılmış olmasıdır.

INSTAGRAMDA TBT NE DEMEK?

Şu zamanda elinde telefon olmayan bir insana rastlamak oldukça zor. Gençler ve yetişkinlerin neredeyse hepsinde cep telefonu vardır. Hatta son zamanlarda çocukların elinde bile cep telefonları görülmektedir. Cep telefonu kullanan insanların büyük bir çoğunluğu da sosyal medya uygulamaları kullanmaktadır. En ünlü sosyal medya uygulamalarından olan instagram ile ilgili internet üzerinde çok fazla araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmaların başında ise instagram kullanıcılarının sık sık karşılaştıkları TBT kelimesinin ne anlama geldiğidir. TBT kelimesi çoğunlukla etiket şeklinde yani #tbt şeklinde instagramda paylaşılan fotoğrafların altında kullanılır. Fotoğrafların altında TBT kelimesinin kullanılmasının sebebi de paylaşılan fotoğrafın geçmişte çekilmiş olmasıdır. Eski fotoğraflar paylaşılırken TBT etiketi kullanılmaktadır.

Twitter ve Instagram'da DM Atmak Ne Demek? DM Nedir, Açılımı Ne Anlama Geliyor?