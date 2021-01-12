Maraşlı 1. bölüm izle! ATV ile canlı yayınlanan Maraşlı ilk bölüm izle!

Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın ilginç ve sürükleyici hikayesinin anlatıldığı Maraşlı 1.bölüm izleme linki sorgulanıyor. ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen dizi ilk bölüm ile izleyici karşısına çıktı. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile ekranlara geliyor! Maraşlı 1. bölüm izle!
Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmekte olup ilk bölüm ile ATV ekranlarına geliyor…
MARAŞLI KONUSU NEDİR?
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…