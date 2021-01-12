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izle! ile tamamı yayınlanan !

ekranlarında yeni başlayan izle araştırmaları an itibariyle başladı. Dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle nefes kesen dizide savcının öldürülmesine tanık olan Mahur'un kurtuluşu damga vurdu. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Maraşlı 1.bölüm tek parça ve kesintisiz olarak ATV'de yayınlandı. İşte ekranı ile seçeneği sizlerle…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:08 Son Güncelleme: 12.1.2021 12:08 ABONE OL
Maraşlı izle! ATV ile tamamı yayınlanan Maraşlı 1.bölüm izle!

Maraşlı 1.bölümü ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin ilk bölüme Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarması nefes kesti. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Dziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Maraşlı ilk bölüm yayınlandı. Öte yandan, yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Peki Maraşlı 1.bölümde neler oldu? İşte Maraşlı izle seçeneği ile yeni bölüm fragman detayları…

MARAŞLI TAMAMI İZLE!

ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Maraşlı 1.bölüm ile ekranlara geldi. İşte, dün akşam ekranlara gelen Maraşlı 1. bölüm tamamı ve bu bölümde yaşananlar...

MARAŞLI 1.BÖLÜM İZLE!

Maraşlı 1.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Atv'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.

MARAŞLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MARAŞLI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

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Maraşlı izle! ATV ile tamamı yayınlanan Maraşlı 1.bölüm izle!
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