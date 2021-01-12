Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Masumlar Apartmanı 17.bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince bugünkü tv yayın akışına bakılmaya başlandı. Yayınlanan son bölümde Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Bugün yeni bölümün yayınlanması beklenirken sorgulamalar sürüyor. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan 17.bölüm detayları şöyle;