Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Masumlar Apartmanı 17.bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince bugünkü tv yayın akışına bakılmaya başlandı. Yayınlanan son bölümde Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Bugün yeni bölümün yayınlanması beklenirken sorgulamalar sürüyor. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan 17.bölüm detayları şöyle;
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
Masumlar Apartmanı 17. Bölüm (12 Ocak 2020 Salı) Büyük aşkta yürekleri yakan ayrılık | Video
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.