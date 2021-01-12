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bu akşam var mı? ?

TRT1 ekranlarının Salı akşamları yayınlanan dizisi yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı yapım geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri 12 Ocak trt1 yayın akışına bakarak yeni bölüm hakkında detaylı araştırmalara başladı. Peki ? ?

Giriş Tarihi: 12.1.2021 15:12 ABONE OL
Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Masumlar Apartmanı 17.bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince bugünkü tv yayın akışına bakılmaya başlandı. Yayınlanan son bölümde Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Bugün yeni bölümün yayınlanması beklenirken sorgulamalar sürüyor. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan 17.bölüm detayları şöyle;

MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

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Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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