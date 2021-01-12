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son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 17.son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen son bölüm izleme linki, medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Ekranlara yeni başlamasına rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde; Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst etmiştir. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek isteyenler için haberimizin içerisinden Masumlar Apartmanı 17.son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 21:09 ABONE OL
Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 17.son bölüm izle!

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Ekranların sevilen dizisinin son bölümünde; Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenecektir. Öte yandan Safiye'nin dünyası ise alt üst olmuş, yaşadığı kargaşadan kurtulmaya çalışacaktır. Diziyi izlemek isteyenler ya da kaçıranlar için Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Masumlar Apartmanı 17.son bölüm izleme linki…

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 17.son bölüm izle!
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