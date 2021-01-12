Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Geççtiğimiz hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle Masumlar Apartmanı 17. Bölüm yayınlanmamış ve birçok soru yanıtsız kalmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Han ve İnci evliliği artık tamamen gün yüzüne çıkarken Naci'nin yere düşme anı şoke ediyor. Naci ile ilk defa sohbetini görenler ekran başında pür dikkat kesildi. Peki Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı Naci öldü mü?

MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİ'Sİ TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILDI MI?

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in henüz diziden ayrılacağı netlik kazanmadı…