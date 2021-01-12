Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Geççtiğimiz hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle Masumlar Apartmanı 17. Bölüm yayınlanmamış ve birçok soru yanıtsız kalmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Han ve İnci evliliği artık tamamen gün yüzüne çıkarken Naci'nin yere düşme anı şoke ediyor. Naci ile ilk defa sohbetini görenler ekran başında pür dikkat kesildi. Peki Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı Naci öldü mü?
Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in henüz diziden ayrılacağı netlik kazanmadı…
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanında Safiye'nin Naci'ye sinirle 'Seni istemiyorum' demesi ve ardından Naci'nin ağlayarak yere yığılması herkesi meraklandırdı. İlerleyen bölümlerde Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak…