Sefirin Kızı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Sefirin Kızı 36. yeni bölüm fragman detayları ve son bölüm özeti!

SEFİRİN KIZI 35. BÖLÜM ÖZETİ



Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.

Konak kriziyle birlikte Halise Efe'nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar'ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar'ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.

Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare'ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar'ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir? Suçsuzluğunun kanıtlanması imkansız görünen ve müebbetle yargılanan Sancar için bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün olacak mıdır?