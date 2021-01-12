Sefirin Kızı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Sefirin Kızı 36. yeni bölüm fragman detayları ve son bölüm özeti!

Star Televizyonu ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi 35. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Son bölümün televizyondaki gösteriminin tamamlanmasıyla dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını izlemek, detayları öğrenmek isteyerek Sefirin Kızı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor.
Star TV ile Sefirin Kızı 36. Bölüm fragmanı ve 35. Son bölüm özet detayları şöyle;
Sefirin Kızı dizisi 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…
SEFİRİN KIZI 35. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.
Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.
Konak kriziyle birlikte Halise Efe'nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar'ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar'ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.
Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare'ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar'ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir? Suçsuzluğunun kanıtlanması imkansız görünen ve müebbetle yargılanan Sancar için bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün olacak mıdır?