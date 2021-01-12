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Günenç kimdir, ne iş yapıyor? 2021 Survivor gönüllüler ve nereli?

Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç hayatıyla merak ediliyor. Küçük yaşlarda futbola olan ilgisi 18 yaşında sakatlanınca sona eren ’in oyunculuk geçmişi de bulunuyor. Survivor’da yeni sezon bölümleri başladığından bu yana kıran kırana mücadeleler devam ederken gönüller takımında yer alan Emin Günenç ile ilgili olarak bilgiler merak ediliyor. Peki ? 2021 Survivor , nereli?

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:32 Son Güncelleme: 12.1.2021 14:32 ABONE OL
Survivor Emin Günenç kimdir, ne iş yapıyor? 2021 Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Emin Günenç'in hayatı öne çıkıyor. Survivor 2021 sezonu gönüllüler takımı yarışmacılarından Emin izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Genç ve dinamik kişiliğiyle dikkat çeken Emin'in hayatı, yaşı, dizileri gibi bilgiler haberimizde derledik. Peki Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından Emin Günenç hayatı ile ilgili bilgiler şu şekilde;

EMİN GÜNENÇ HAYATI!

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."

Emin Güneç Instagram hesabını emingunenc kullanıcı adıyla kullanıyor. Survivor Emin Günenç'in Instagram'daki takipçi sayısı 14 bin civarında bulunuyor.

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Survivor Emin Günenç kimdir, ne iş yapıyor? 2021 Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında ve nereli?
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