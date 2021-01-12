Survivor yarışmacısı Hanzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hanzade Ofluoğlu yaşı, mesleği ve hayatı!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı olarak yer almış ve 39 bin TL kazanmıştır. Ardından ise Yok Böyle Dans programında sunuculuk yapmıştır. Peki, Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hanzade Ofluoğlu mesleği nedir? İşte detaylar…

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla yeni sezonu ile ekranlara gelen 2021 Survivor yarışmasında zorlu parkurlarda mücadele eden Hanzade Ofluoğlu 1988 yılında İzmir'de doğmuştur…