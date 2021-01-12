Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Sena kimdir? Survivor 2021’de elenen Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Survivor Sena kimdir? ’de elenen , ?

’in uzun soluklu yarışma programı takımında mücadele eden ve dünkü eleme konseyinde adaya veda eden Survivor Sena Özdemir ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Sena kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediyor. İşte merak edilen Survivor Sena kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 00:22 Son Güncelleme: 13.1.2021 00:22 ABONE OL
Survivor Sena kimdir? Survivor 2021’de elenen Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

TV8 kanalında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde yapılan eleme konseyinde SMS oylaması sonucunda elenen Sena Özdemir ile ilgili olarak Survivor Sena kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

SURVIVOR SENA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tüm detaylar şöyle;

Survivor Sena Özdemir, 2021 Survivor yarışmacıları arasında yer almaktadır. 2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

SENA ÖZDEMİR HANGİ ÜNİVERSİTEDE?

Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir'de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

SENA ÖZDEMİR SPOR HAYATI VE BAŞARILARI

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Sena kimdir? Survivor 2021’de elenen Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA