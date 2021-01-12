Survivor Sena kimdir? Survivor 2021’de elenen Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

SENA ÖZDEMİR SPOR HAYATI VE BAŞARILARI

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.