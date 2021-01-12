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kimdir, Türk mü? Survivor 2021 Gönüllüler nereli, kaç yaşında?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2011 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelen . Gönüllüler takımında yarışıyor. Sempatik tavırları ve konuşmasıyla sevilen yarışmacının “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri yarışmaya dair duygularını açıklamasıyla damga vurmuştu. Peki Survivor Steven kimdir? , nereli, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:29 Son Güncelleme: 12.1.2021 14:30 ABONE OL
Survivor Steven kimdir, Türk mü? Survivor 2021 Gönüllüler Steven Salam nereli, kaç yaşında?

Survivor Steven Salam, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Survivor'da da çok iddialı olduğunu ifade ederken iddialı yarışmacının nereli olduğu da merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan Steven hayatı, yaşı gibi bilgileri haberimizde derledik. Peki Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Steven Salam hayatı hakkında tüm detaylar şöyle;

STEVEN SALAM HAYATI!

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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Survivor Steven kimdir, Türk mü? Survivor 2021 Gönüllüler Steven Salam nereli, kaç yaşında?
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